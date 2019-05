Pkw-Fahrer haftet für berührungslosen Unfall mit Radfahrer

Radfahrer und Autofahrerin - beide sind an dem Unfall auf einem schmalen Feldweg Schuld, urteilte das Gericht. Bildrechte: imago/imagebroker

An einem Frühlingstag unternimmt Joachim Jonas eine kleine Radtour. Auf dem Weg in ein nahe gelegenes Waldstück fährt der Mann über einen recht schmalen Feldweg. Als ihm dabei ein Auto entgegen kommt, weicht er auf den unbefestigten und matschigen Seitenstreifen aus. Beim Versuch wieder auf den befestigten Weg zurückzufahren stürzt Joachim Jonas. Das Auto und das Fahrrad haben sich dabei nicht berührt. Beim Sturz hat sich der Radfahrer allerdings einige Verletzungen zugezogen. Seiner Meinung nach trägt die Autofahrerin Schuld am Sturz und müsse die Kosten für Arzt und Fahrradreparatur übernehmen. Stimmt das? Am Oberlandesgericht Frankfurt am Main erging folgendes Urteil: