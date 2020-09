Die Stadt Paris durfte die Maßnahmen also verhängen. Ähnliche Pläne oder Verordnungen in anderen europäischen Großstädten sind somit mit dem EU-Recht vereinbar.

Im zweiten Fall geht es um die medizinische Behandlung im EU-Ausland. Andras Ablonczy ist ungarischer Staatsbürger. Er kann auf einem seiner Augen nicht mehr sehen und ist auf dem anderen an einem Glaukom erkrankt. Seine Behandlung in Ungarn blieb bislang ohne Wirkung. Er wendet sich an einen Experten in Deutschland, der ihn innerhalb kürzester Zeit erfolgreich operieren kann.