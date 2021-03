Im zweiten Fall geht es um eine Frau, die sich einfach von nichts trennen kann. Manuela Manthey wohnt in einem gemieteten Einfamilienhaus. Überall lagert sie verschiedene Gegenstände: große Mengen an Geschirr auf dem Dachboden, im Keller stehen alte Fahrräder und Spielwaren, verschiedene Möbel und Nähmaschinen auf dem Hof. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Gegenstände aus dem ehemaligen Trödelladen der Frau. Der Vermieter mahnt Manuela Manthey wegen des gelagerten Gerümpels ab. Als sie dieses nicht beräumt, will der Vermieter das Haus räumen lassen. Darf er das? Am Amtsgericht Gießen erging folgendes Urteil:

In einem anderen Fall geht es um einen Unfall in einer Reithalle. Hannah Hanke ist acht Jahre alt und begeistert von Pferden. Zum Geburtstag schenken ihr die Eltern deshalb ein paar Stunden in einem Reitstall. Dort darf sich das Mädchen auf ein Pony setzen, das an einer Longierleine durch die Anlage geführt wird. Die Achtjährige fällt allerdings herunter und das Pony stürzt auf sie drauf. Hannah bricht sich ein Bein sowie das Schlüsselbein und muss für sechs Wochen im Rollstuhl sitzen. Die Eltern klagen nun gegen den Reitstall. Die Verantwortlichen müssten für den Unfall haften. Stimmt das? Am Oberlandesgericht Osnabrück ergeht folgendes Urteil: