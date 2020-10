Krankschreibung per Ferndiagnose nicht möglich

Im zweiten Fall geht es in eine Justizvollzugsanstalt: Siegfried Sielbach ist dort in Sicherungsverwahrung. Regelmäßig muss er mit einer Sozialarbeiterin Kontakt aufnehmen. Von ihr erhält er normalerweise auch sein Taschengeld. Wegen eines Konflikts bekommt er das Geld aber diesmal deutlich später als vorgesehen. Deshalb bezeichnet er die Sozialarbeiterin vor Zeugen als "Trulla". Wegen dieser Beleidigung wird er zu einer Geldstrafe verurteilt. Ist das gerechtfertigt?

Am Bundesverfassungsgericht entschied man so: "Bei Beleidigungen ist immer auch die Meinungsfreiheit zu berücksichtigen. Für eine Verurteilung müssen die drohenden Beeinträchtigungen der persönlichen Ehre auf der einen und der Meinungsfreiheit auf der anderen Seite abgewogen werden. Das ist hier nicht geschehen. Der Tatbestand der Beleidigung ist nur dann erfüllt, wenn das Gewicht der persönlichen Ehre in der konkreten Situation die Meinungsfreiheit des Äußernden überwiegt. Ein Gericht darf nur ausnahmsweise davon absehen, wenn nämlich die fraglichen Äußerungen die Menschenwürde antasten, eine Formalbeleidigung sind oder eine Schmähung."

Ist Techno- und House-Musik eigentlich Kultur? Diese Frage stellt sich zumindest in rechtlicher Hinsicht. Denn die Veranstalter kulturell geprägter Konzerte müssen nur den ermäßigten Umsatzsteuerbetrag zahlen. In unserem Streitfall geht es um nächtliche Konzerte in einem stillgelegten Gebäudeareal in Sachsen. Der Veranstalter hat dafür international renommierte DJs eingeladen, die Techno und House auflegen. Er will aber nur den ermäßigten Steuersatz zahlen, coronabedingt fünf Prozent. Das Finanzamt ist dagegen und verlangt 16 Prozent. Es handele sich um eine Party mit Tanzcharakter. Die Haupteinnahmen kämen nicht durch Eintrittskarten, sondern durch Getränkeverkauf. Spielt das eine Rolle?