In einem anderen Fall geht es um einen Unfall beim Sporttraining. Pascal Passmann spielt in der Jugendmannschaft eines Basketballvereins. Zwei Mal pro Woche trainieren die Jugendlichen unter Anleitung des Trainers. Der zeigt immer wieder verschiedene Techniken und spielt deshalb oft mit.

Obwohl Basketball oft als "Null-Kontakt-Sport" angesehen wird, kommt es in der Realität oft zu Körperkontakten, wie hier in einem Spiel der Crailsheim Merlins gegen die Tigers Tübingen. Bildrechte: imago/Eibner

Dabei stößt der Trainer mit Pascal Passmann unglücklich zusammen. Der Ellenbogen des Trainers trifft so hart auf die Oberlippe des Jugendlichen, dass dabei auch die Schneidezähne verletzt werden. Pascal muss zahnärztlich behandelt werden und kann sich wochenlang nur schwer ernähren. Deshalb klagt der junge Mann und verlangt Schadenersatz und Schmerzensgeld. Ist das gerechtfertigt?



Am Amtsgericht München erging folgendes Urteil: "Der Jugendtrainer muss nach dem Zusammenstoß mit seinem Schützling kein Schmerzensgeld zahlen. Durch die Teilnahme an Sportarten, bei denen Körpereinsatz gegen den Mitspieler in gewissen Grenzen zur Eigenart des Sports gehört, setzt sich der Teilnehmer der spieltypischen Verletzungsgefahr bewusst aus. Einen ihm dann entstehenden Schaden kann er nicht auf einen Anderen, etwa einen Gegenspieler, abwälzen."