Thüringer Landessozialgericht (Aktenzeichen: L 9 AS 322/19)

Jugendliche aus Hartz-IV-Familien müssen selbstverständlich Jugendweihe feiern können – und auch finanziell dazu in der Lage sein. Aber bekommen sie dafür auch Geld vom Jobcenter? Kevin Keske* hat bereits an einer Jugendweihezeremonie teilgenommen. Der Veranstalter stellt hierfür normalerweise 100 Euro in Rechnung. Hartz-IV-Empfänger müssten laut Satzung aber nur 70 Euro zahlen. Doch Kevin nimmt diese Möglichkeit nicht in Anspruch. Stattdessen beantragt er beim Jobcenter die Kostenübernahme für die vollen 100 Euro.

Am Thüringer Landessozialgericht sah man den Fall so: "Kindern und Jugendlichen von Hartz-IV-Empfängern stehen 15 Euro für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft zu. Dies sind Freizeiten, Musikunterricht sowie andere Aktivitäten in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit. Die Jugendweihe ist eine vergleichbare kulturelle Aktivität. Das gilt allerdings nur für die Kosten der Veranstaltung, nicht für Kleidung oder die Bewirtung von Gästen."

Das Landessozialgericht sprach das gesamte Geld zu.

Bundesverfassungsgericht (Aktenzeichen: 2 BvR 916/11 und 2 BvR 636/12)

Seit dem Jahr 2011 gibt es in Deutschland die elektronische Fußfessel. Das ist ein Überwachungsgerät, das an einem der beiden Fußgelenke angebracht wird. So kann jederzeit der Aufenthaltsort von Menschen überwacht werden, wenn diese zuvor schwere Straftaten begangen haben wie Tötungsdelikte oder Vergewaltigungen. Zwar haben sie ihre Haftstrafe dann abgesessen – es wird aber befürchtet, dass sie weitere Straftaten begehen könnten. Zwei frühere Häftlinge klagen gegen die elektronische Fußfessel. Sie seien in ihrer Menschenwürde verletzt. Beispielsweise seien intime Kontakte so fast unmöglich.