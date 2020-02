Oberlandesgericht Frankfurt am Main ( Az.: 16 U 208/18 )

Die Buchung wird auch bestätigt - einen Tag später aber storniert Air France den Flug und überweist den gezahlten Betrag zurück. Herr Sternbach klagt dagegen und verlangt Schadenersatz in Höhe von knapp 10 600 Euro. Soviel hätte der entgangene Luxusflug nämlich regulär gekostet. Am Oberlandesgericht Frankfurt am Main sah man sich für diesen Fall nicht zuständig.