So ein Roller sei doch eher mit einem Fahrrad zu vergleichen. Stimmt das? Am Landgericht Oldenburg erging folgendes Urteil: "Für die Fahrt mit einem E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie beim Pkw. E-Scooter sind Fahrrädern nicht gleichgestellt. Eine Orientierung an der Gefährlichkeit eines Fahrzeuges gibt es nicht. Es kommt viel mehr auf die Eigenschaft als "Kraftfahrzeug" an. Laut Sonderbestimmungen für elektrische Kleinfahrzeuge handelt es sich bei E-Scootern auch um Kraftfahrzeuge. Der Führerscheinentzug ist also gerechtfertigt."