Im ersten Fall geht es um einen Unfall bei einem Reitturnier. Familie Wiesenbach sitzt mit Freunden an einem Biertisch zusammen in der Nähe des Parcours. Sie bemerkt nicht, dass sich ihr dreijähriges Kind einem ordnungsgemäß abgestellten Hänger mit zwei Pferden darin nähert. Der Hänger ist nach hinten offen, da es sehr heiß ist. Als das Kind an eines der Pferde herankommt, schlägt das Pferd aus und verletzt das Kind. Es muss im Krankenhaus behandelt werden.

In den Vorinstanzen war die Pferdebesitzerin und ihre Haftpflichtversicherung verurteilt worden, sich an den Folgekosten zu beteiligen. Die Richter hatten argumentiert, dass Pferde erfahrungsgemäß starke Anziehungskraft auf Kinder ausüben. Deshalb hätte ein Aufpasser den geparkten Anhänger im Blick behalten müssen. Der Bundesgerichtshof sah anders:

"Die Gefahren waren für die Besucher des Reitturniers offensichtlich. Ein Kleinkind hätte in der Situation so beaufsichtigt werden müssen, dass es nicht aus dem Blick gelassen wird und gegebenenfalls sofort an die Hand genommen werden kann. Auch Eltern älterer Kinder ohne ausreichendes Gefahren- und Verantwortungsbewusstsein wären hier zum Aufpassen verpflichtet gewesen. Weder die Eigentümerin des Pferdes, die den Hänger abgestellt hatte, noch der Veranstalter des Turniers hätten mit so etwas rechnen müssen."