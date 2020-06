Oberlandesgericht Köln (Az.: 3 U 225/19)

Sieglinde Siegesmund will bei ihrem Arbeitgeber - einer Klinik - schriftlich Ansprüche geltend machen. Es geht um mehr als 20-tausend Euro für Urlaub, den sie wegen Schwangerschaft und Elternzeit nicht hatte nehmen können. Für die Ansprüche gibt es eine Ablauffrist: den 30. September. Am Vortag, dem 29. September, gibt sie den Brief bei der Deutschen Post auf. Wegen der knappen Frist wählt sie die Versandmethode "Expresszustellung mit Zusatzservice Samstagszustellung". Porto: 23,80 Euro. Der Brief kommt jedoch erst am 4. Oktober beim Arbeitgeber an. Viel zu spät - die Klinik weist die Ansprüche zurück und zahlt nicht. Frau Siegesmund verklagt nun die Deutsche Post AG auf Schadenersatz.

Am Oberlandesgericht Köln entschied man so: "Die Post hat ihren Teil des abgeschlossenen Frachtvertrages nicht erfüllt. Ihre Argumentation ist nicht zulässig, nach der der Zusteller den Brief nicht habe zustellen können, weil der Briefkasten der Klinik nicht beschriftet war. Der Zusteller hätte hier die Pflicht gehabt, an der rund um die Uhr besetzten Pforte der Klinik nachzufragen."

Die Deutsche Post zahlt hier für die verspätete Zustellung 18-tausend Euro Schadenersatz.

Verwaltungsgerichts Köln (Az: 7 L/957/20)

Amtsgerichts Forchheim (AZ: 70 C 530/19).

Falko Falkenstein ist unverschuldet in einen Unfall geraten - sein Auto muss in die Werkstatt. Vorher geht Herr Falkenstein aber noch zu einem Unfallsachverständigen, der die Schäden in einem Gutachten präzise festhält. Die Werkstatt verlangt für die Reparatur 3075 Euro. Doch die gegnerische Versicherung zahlt nur 2920 Euro. Einige der durchgeführten Tätigkeiten hätten nichts mit dem Unfall zu tun gehabt, heißt es zur Begründung. Doch Herr Falkenstein fordert vor Gericht auch den Differenzbetrag. Und er war erfolgreich am Amtsgericht Forchheim:

Die Versicherung übernimmt hier sämtliche Kosten.