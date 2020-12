Im ersten Fall schauen wir nach Thüringen: Dort wollten Gymnasiasten aus Eisenach mit einem Eilantrag erreichen, dass sie außerhalb des Unterrichts keine Masken tragen müssen. Die Corona-Landesverordnung solle in diesem Punkt außer Vollzug gesetzt werden, hieß es. Und so begründen sie das: Alltagsmasken könnten das Infektionsrisiko in nur geringem Umfang senken und dies auch nur, wenn beim Tragen Labor- und Klinikbedingungen eingehalten würden. Die Maskenpflicht könne bei falschem oder zu langem Tragen die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gefährden und sei deshalb ein grober Verfassungsbruch.

Nein, durchaus nicht, war die Antwort am Thüringer Oberverwaltungsgericht: "Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Schulgebäuden ist außerhalb der Unterrichtsräume gerechtfertigt. In Situationen, in denen sich ein Sicherheitsabstand nicht einhalten lässt, leisten die Masken angesichts der Infektionsdynamik in Bildungseinrichtungen einen wesentlichen Beitrag zum Schutz von Leben und Gesundheit. Letztlich tragen sie auch zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems bei."