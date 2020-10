Im dritten Fall geht es um die Kollision mit einer Autotür. Bernd Berger hat sein Auto am Straßenrand abgestellt und will gerade aussteigen. Gedankenverloren öffnet er die Tür, als gerade ein Fahrzeug an seinem Wagen vorbeifährt. Der andere Fahrer stößt mit der eben geöffneten Pkw-Tür von Bernd Berger zusammen. Es entsteht ein erheblicher Sachschaden. Bernd Berger meint, dass der andere Autofahrer viel zu dicht an seinem geparkten Auto vorbeigefahren sei. Sonst wäre es nicht zu dem Zusammenstoß gekommen. Deshalb müsse der Vorbeifahrende den Schaden auch bezahlen. Stimmt das? Der Fall landet am Amtsgericht Frankenthal: