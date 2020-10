Im zweiten Fall geht es um ein Hausverbot. Evelyn Elias ist leidenschaftliche Saunagängerin. Schon seit Jahren ist sie Stammgast in der Therme ihres Heimatortes und wird sogar als solche in einer Kartei geführt. Dadurch bekommt die Frau immer wieder Sonderangebote, die sie auch rege nutzt. Eines Tages erhält Evelyn Elias ein unbefristetes Hausverbot für die Einrichtung, ohne eine weitere Begründung. Das trifft die Frau völlig unerwartet. Sie will dieses Hausverbot nicht hinnehmen und klagt. Der Fall wandert durch die Instanzen, bis er schließlich am Bundesgerichtshof landet.