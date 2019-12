Alexander Z. hat es schon erwischt: Eines Tages klingelte es und ein Fremder stand vor der Tür seiner Wohnung in Leipzig. Der behauptete, neu im Haus zu sein und gerade erst die Wohnung im obersten Stock bezogen zu haben.

In den nächsten Tagen erwarte er ein Paket, sagte er, und bat freundlich darum, das entgegenzunehmen. Alexander Z., der Name ist erfunden, um die Person zu schützen, willigte ein und gab dem Mann später das Paket. Was er bis dahin noch nicht wusste: Der Fremde war ein Betrüger.