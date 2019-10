Eberhard Ziegler von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung DGUV sagt, bei allen Versicherten sei es so, dass natürlich diese Tätigkeit, für die man zum versicherten Personenkreis gehört, also die Ausübung dieses Ehrenamts, versichert ist. Dazu gehörten auch die notwendigen Wege und gegebenenfalls Schulungen.

Aus Sicht von Frank Manneck, Fachanwalt für Sozialrecht, reicht dieser Versicherungsschutz aus. Die Leistungen seien in aller Regel umfangreicher als bei einer privaten Unfallversicherung. Sie seien auch weitergehender als bei der gesetzlichen Krankenversicherung, die natürlich auch in jedem Falle greife.

Was man daneben immer noch empfehlen kann, das ist der Versicherungsschutz in der Haftpflichtversicherung für die Tätigkeit, die man dort ausübt, wenn andere die Schäden erleiden.

Nicht versichert per Gesetz sind Ehrenamtliche in Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, in politischen Parteien und in eingetragenen Vereinen. Sie sind entweder über die Versicherung der jeweiligen Organisation geschützt oder können selbst eine freiwillige Versicherung abschließen.