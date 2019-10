Der Gesetzgeber hat allerdings erkannt, dass moderne Formen der Telekommunikation den Gerichten die Möglichkeit eröffnen, sich einen persönlichen Eindruck von dem Zeugen zu verschaffen, ohne dass dieser im Sitzungssaal anwesend ist. So kann im Zivilprozess das Gericht auf Antrag gestatten, dass sich ein Zeuge während einer Vernehmung an einem anderen Ort aufhält (§ 128a ZPO). In diesem Fall wird die Vernehmung im Wege einer Videokonferenz zeitgleich in Bild und Ton an diesen Ort und in das Sitzungszimmer übertragen. Diese Art der Zeugenvernehmung ist auch im Strafprozess zugelassen (§ 247a StPO).

Bildrechte: dpa

So darf in diesen Fällen der Wohnort des Zeugen vor dem Angeklagten geheim gehalten werden (§ 68 Abs. 2 StPO). Indessen hat der Angeklagte in der Hauptverhandlung das Recht, der Aussage des Zeugen beizuwohnen und diesen mit Fragen zu konfrontieren. Nur in seltenen Ausnahmefällen darf die Vernehmung in Abwesenheit des Angeklagten durchgeführt werden, wobei ihm aber der Inhalt der Aussage vom Gericht im weiteren Lauf der Verhandlung mitgeteilt werden muss (§ 247 StPO). Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Zeugenaussagen per Videokonferenz zu übertragen, auch dann, wenn die dringende Gefahr eines schwerwiegenden Nachteils für das körperliche oder seelische Wohl des Zeugen besteht (§ 247a StPO). Eine Geheimhaltung der Zeugenaussage kommt unter keinen Umständen in Betracht, da der Angeklagte das Recht haben muss, sich gegen den Tatvorwurf und die zugrunde liegenden Beweismittel zu verteidigen.