Mahnbescheid

Gelingt auch das nicht, schließt sich das Insolvenzverfahren an, in dem das gesamte pfändbare Vermögen und Einkommen des Schuldners verwertet wird. Hiernach beginnt die so genannte Wohlverhaltensphase, die grundsätzlich sechs Jahre, gerechnet von der Eröffnung des Insolvenzverfahrens an, dauert.