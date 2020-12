Denn nicht jeder kann sich auf Oma, Opa oder Freunde verlassen, die zu Hause mal eben schnell bei der Kinderbetreuung einspringen. Und nur wenige Berufsgruppen können Notbetreuung in Kitas und Horten in Anspruch nehmen. "Das hängt ja an der Systemrelevanz", so Xenocrat. "Ich weiß, dass die Gesundheitsvorsorge systemrelevant ist, Polizei, Gerichtsvollzieher, Steuerberater, Rechtsanwälte." Xenocrat ergänzt, es seien ja die Länder, die bestimmten, wer systemrelevant sei und wer nicht.