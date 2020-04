Die Reproduktionszahl lässt sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts aus übermittelten Daten zu den bestätigten Fällen bestimmen. Um einen dabei auftretenden Meldeverzug auszugleichen und aktuelle Werte von R angeben zu können, wird ein statistisches Verfahren angewandt. Die Forscher um Mathematiker Thomas Hotz von der TU Ilmenau und Mediziner Alexander Krämer von der Uni Bielefeld berechnen R folgendermaßen: In einem ersten Schritt muss ermittelt werden, wann ein Patient sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Im Schnitt vergehen rund fünf Tage zwischen dem Zeitpunkt der Infektion und der positiven Testung - der Zeitraum kann allerdings auch kürzer oder sehr viel länger sein. Es ist also ein Schätzwert.

Für den so ermittelten Infektionstag des Erkrankten wird in einem zweiten Schritt ermittelt, wie viele Menschen an diesem Tag infektiös waren, also das Virus hätten übertragen können. Auch dieser Faktor ist wieder ein Schätzwert. Aus der Zahl der momentan ansteckenden Personen und der Zahl der täglich gemeldeten Infektionen ergibt sich schließlich die Anzahl der Personen, die ein Erkrankter infiziert hat.