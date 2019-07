Die Beeren und Minze waschen. Zitronenschale abreiben. Anschließend alle Zutaten in einem Topf aufkochen und ca. 5 Minuten köcheln. Den Sud über Nacht im verschlossenen Topf ziehen lassen. Am nächsten Tag die Flüssigkeit durch ein Sieb oder Mulltuch abseihen und nochmals aufkochen. Anschließend in sterilisierte Flaschen füllen und abkühlen lassen.