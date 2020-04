Zutaten 1 frisches Hühnchen in Bioqualität Für die Füllung: 100g Langkornreis, gegart 1 Karotte ½ Paprika, rot 1 rote Zwiebel 1TL Cardamomkapseln 1TL Salz 5 Nelken ½ TL Kreuzkümmel 1 Msp Anis 4 Pimentkörner Für die Marinade: 1EL. Paprika, edelsüß 50ml Olivenöl 1 TL Salz

Zubereitung Für die Füllung das Gemüse fein würfeln und unter den gegarten Reis geben. Die Gewürze im Mörser fein reiben und unter die Reismasse geben. Anstelle der Gewürze kann zum Salz auch ein gehäufter TL Raz al Hanout (orientalische Gewürzmischung) zugegeben werden. Die Masse darf sehr würzig sein, da sie den Geschmack an das Hühnchen abgibt. Das Hühnchen damit füllen und mit einem Zahnstocher verschließen. Für die Marinade die Zutaten verrühren und das Hühnchen damit einreiben. Auf ein Backblech geben und im vorgeheizten Ofen bei 180°C 60 Minuten knusprig backen.

Zubereitung

Für das Apfelmus die Äpfel (z.B. Braeburn) schälen und in Spalten schneiden. In Zitronenwasser geben, damit sie nicht braun werden. Die Apfelspalten anschließend mit 100 ml des Zitronenwassers und zwei Zimtstangen 20 Minuten weichkochen. Zucker darf nach Wunsch zugegeben werden, die Äpfel haben aber genug Eigensüße. Danach die Zimtstangen entfernen und mit der Gabel grob zerdrücken. Wer sein Apfelmus feiner mag, darf es gern mit dem Pürierstab fein pürieren. Für die Reibekuchen die Kartoffeln waschen, trocknen und mit der Schale fein reiben. Mit der Zwiebel ebenso verfahren. Zu viel gebildete Flüssigkeit abgießen. Einen halben Teelöffel Salz zugeben. Reichlich Butterschmalz in der Pfanne erhitzen und kleine Puffer goldbraun ausbacken (auf jeder Seite ca. 2 Minuten). Selbstverständlich kann auch Pflanzenöl verwendet werden, mit Butterschmalz werden die Puffer aber aromatischer.