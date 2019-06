Zubereitung:

Den Fisch in 1 Zentimeter große Stücke schneiden und in eine Schüssel geben. Zitronen und Limetten pressen und den Saft über den Fisch gießen. Alles gut umrühren und für 45-60 Minuten in den Kühlschrank stellen. Die Zitrusfrüchte sollten den Fisch in der Schüssel leicht überdecken, damit die Säure den Fisch "garen" kann. Als nächstes die Orange filettieren, die Gurke schälen und in 1 Zentimeter große Stückchen schneiden. Petersilie hacken, die Zwiebel schälen und klein schneiden. Gemüse und Kräuter mit in die Fischschüssel geben, umrühren und mit Salz und rotem Pfeffer würzen. In kleine Schälchen servieren und frisch zubereitet essen. Es sollte schön kalt genossen werden. Tipp: Wer es etwas schärfer mag, kann Chili mit dazugeben.