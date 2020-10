Zubereitung Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden. Die Zwiebelringe in Butter anbraten und bei milder Hitze ca. 30 Minuten dünsten bis sie weich sind. Den Honig zugeben und einige Minuten karamellisieren lassen. Dann mit dem Balsamicoessig ablöschen und mit Salz abschmecken.

Die Penne in reichlich Salzwasser "al dente" garen, abgießen und kurz abtropfen lassen. Währenddessen die Salsiccia häuten und die rohe Wurst mit den Fingern in kleine Stücke teilen. Dann in Olivenöl scharf anbraten. Die heiße tropfnasse Pasta zugeben und gut durchschwenken.



Anschließend den Ricotta, den grob geschnittenen Rucola und etwas Pfeffer zugeben und kurz durchschwenken.



Anrichten



Die Pasta mit Salsiccia auf 4 Teller geben und mittig die Honig-Zwiebeln darauf verteilen.