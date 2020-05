Zubereitung: Den Backofen auf 220 °C Umluft vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Für die Pommes den Kürbis waschen, putzen, entkernen und in 1 cm dicke Stifte schneiden. Mit Küchenpapier trocken tupfen, in eine Schüssel geben, mit dem Reismehl bestäuben und sehr gut mischen. Das Öl darüberträufeln und gutvermengen, sodass die Stifte rundum benetzt sind. Dann Paprikapulver, Cayennepfeffer und Zwiebelpulver darüberstreuen und wieder mischen.

Zubereitung:

Den Backofen auf 220 °C Umluft vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Den Kohlrabi schälen und in 8 mm dicke Scheiben hobeln. Mit Küchenpapier trocken tupfen, dann in kurze Stifte schneiden und in eine Schüssel geben. Das Rapsöl darüberträufeln und gut mischen, sodass die Stifte rundum benetzt sind. Das Mandelmehl mit den Gewürzen mischen und mit einem kleinen Sieb über die Stifte stäuben, dabei mehrmals wenden.