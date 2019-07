Gurken-Zitronen-Drink

1,5 L Wasser

1 Gurke

1 Bund frische Minze

1 unbehandelte Zitrone



Zubereitung:

Das Wasser in eine große Kanne oder Karaffe gießen. Die Gurke in der Länge komplett schälen und weiter mit dem Schäler lange Bänder schneiden.



Die Zitrone in dünne Scheiben schneiden und mit den frischen Minzblättern in das Gefäß geben.



Mindestens eine Stunde im Kühlschrank ziehen lassen.

Beeren-Limetten-Drink

1,5 L Wasser

1 Gurke

1 Packung gefrorene Himbeeren oder Erdbeeren

2 Limetten



Zubereitung:

Das Wasser in eine große Kanne oder Karaffe gießen. Die Gurke in der Länge komplett schälen und mit dem Schäler lange Bänder schneiden. Den Saft von zwei Limetten auspressen und dazu geben. Das Gefäß für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Als Eiswürfel eine Packung gefrorene Himbeeren oder Erdbeeren dazu geben.



Tipp:

Zur Abwechslung kann man als Basis statt Wasser auch gekühlten grünen Tee verwenden.

Gurken-Sorbet mit Minze

Zutaten:

1 Gurke

1 EL frische Minzblätter

1 EL Zucker (für die herzhafte Variante statt Zucker je eine Prise Salz und Pfeffer verwenden)

Eine Gurke schälen, in kleine Stückchen schneiden und einfrieren. Mit Hilfe eines guten Mixers die gefrorene Gurke mit Minzblättern und Zucker zu Püree mixen.



Das Sorbet entweder direkt genießen oder in eine kleine Kastenform geben und in den Tiefkühlschrank stellen.



Tipps:

Sorbet bereitet man in der Regel mit Eiweiß zu, aber bei Hitze ist es besser, eine "keimfreie Variante" zuzubereiten und die Zutaten und den Aufwand so einfach wie möglich zu halten. Man sollte die Gurke zudem immer schälen, weil die Schale für das sanfte Sorbet zu hart ist. Wahlweise kann man statt Zucker eine Prise Pfeffer dazu geben. Das gleiche Prinzip funktioniert auch mit gefrorenen Erdbeeren und frischem Basilikum sehr gut.