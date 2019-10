Zubereitung

Den Wirsing und den Porree waschen und kleinschneiden. Die Zwiebel in dünne Scheiben schneiden, die Hähnchenbrust in 3 cm große Stücke. In einem großen Topf die Butter schmelzen lassen und darin das Hähnchenfleisch kurz anbraten. Die Kürbisstückchen, den Wirsing und den Porree dazugeben und mit Wasser bedecken. Jetzt nur noch die Gewürze und Kräuter einlegen und für 20 bis 25 Minuten bedeckt kochen.



10 Minuten vor dem Servieren die weißen Bohnen (vorgekocht) dazugeben, weiter köcheln und mit Salz und Pfeffer abschmecken.



In Frankreich wird dieser Eintopf statt mit Bohnen auch mit Esskastanien zubereitet.