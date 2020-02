Milch und Rahm mischen. Alles erhitzen, bis es kocht, dann vom Herd nehmen. Zitronensaft dazugeben. Eine Stunde bei Zimmertemperatur stehen lassen, bis die Milch dickgelegt ist. Salz einrühren. Käsebruch in eine mit Leinen ausgelegte Käseform schöpfen. Leinen an den vier Ecken hochnehmen und Molke abfließen lassen. Fünf bis sechs Stunden abtropfen lassen.



Cosima Bellersen Quirini hat die Erfahrung gemacht, dass dieser Frischkäse umso sicherer gelingt, je weniger verarbeitet die verwendete Milch ist. Also unbedingt Vollmilch aus traditioneller Herstellung verwenden! Wer ganz auf Nummer Sicher gehen möchte, kann aber auch folgendes Rezept ausprobieren, das praktisch immer zu einem guten Ergebnis führt: