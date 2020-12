Staudensellerie putzen und in etwa 5 mm kleine Würfel schneiden. Gurke waschen und ungeschält ebenfalls etwa 5 mm klein würfeln. 1 EL Essig, Öl, etwas Salz und Pfeffer zugeben und vermengen.

Rechtzeitig etwa 2 l Wasser in einem Topf aufkochen. Restlichen Essig und etwas Salz zugeben, nicht mehr kochen lassen. Mit einem Löffel das Wasser kräftig verrühren, sodass ein Strudel entsteht. Eier einzeln in Tassen aufschlagen, mittig in den Wasserstrudel gleiten lassen und 3–4 Minuten pochieren. Herausnehmen und kurz abtropfen lassen.