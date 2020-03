Rezept Bagels einfach selber backen – so geht's

Die Zutaten in der aufgeführten Reihenfolge in die Knetschüssel geben. 5 Minuten auf niedrigster Stufe und weitere 10-15 Minuten auf zweiter Stufe zu einem glatten, dehnbaren und geschmeidigen Teig kneten (Teigtemperatur ca. 26°C). Den Teig 3 Stunden bei Raumtemperatur (ca. 20 bis 22°C) reifen lassen. Das Volumen sollte sich um knapp die Hälfte vergrößern.

Den Teig in ca. 100 g-Stücke teilen und rundschleifen. Die Teiglinge 15 Minuten zugedeckt entspannen lassen. Anschließend zu straffen, ca. 30 cm langen Strängen rollen.

Jeden Strang an einer Seite festhalten und mit der anderen Hand verdrehen. Die beiden Strangenden zu einem Ring verbinden und gut verschließen. Die Ringe in einem (Leinen-)Tuch mit Folie bedeckt 12 bis 24 Stunden bei 5 bis 6°C reifen lassen.

Mit etwas Salz und Honig versetztes Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Die Teiglinge in das siedende Wasser geben und von jeder Seite je 30 Sekunden brühen. Die Teiglinge mit einem Schaumlöffel herausheben, in Sesam oder Mohn wälzen und auf Backpapier setzen.