Das Eiweiß der Eier mit dem Zucker schlagen, bis eine weiße Masse entsteht. In die Masse das Lebkuchengewürz geben. Die Milch zur Masse geben und kurz aufkochen. Alles abkühlen lassen.



In einer zweiten Schüssel die kalte Sahne zu Schlagsahne aufschlagen. Die Ei-Masse vorsichtig unter die Schlagsahne heben. Anschließend die Ei-Sahne-Masse in die Muffinform geben. Die befüllte Muffinform in den Kühlschrank stellen und gefrieren lassen.