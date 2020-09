Französische Herbstküche Herzhafter Blätterteigkuchen mit Kastanien und Pfifferlingen

Hauptinhalt

Phitivier d'automne

Ein Blätterteig, so sinnlich, wie der Herbst in Frankreich. Phitivier d'automne heißt diese Spezialität aus Lothringen. Einer Pie oder Tarte nicht unähnlich kann man den Blätterteigmantel süß, aber auch pikant befüllen – so wie es in Loiret, der Heimat von Aurélies Familie gebacken wird. Aurélie Bastian erklärt, wie einfach es geht.