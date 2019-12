Rezept Blanc-Manger

Die Milch mit dem Zucker, der zerkratzen Vanilleschote und dem Agar-Agar in einen kleinen Topf geben. Unter Rühren zum Kochen bringen. Die Kokoscreme dazugeben, schmelzen lassen und abkühlen. Dabei gelegentlich rühren. Wenn die Mischung kalt ist, die Eiweiß mit den 2 Esslöffel Zucker als Baiser schlagen. Es sollte eine feste Masse werden. Die Baisermasse unter die Kokoscreme rühren. Das Ganze in kleine 8-cm-Förmchen verteilen. Dazu auf den Boden den Formen kleine Mangoscheiben legen. Anschließend werden die Blanc-Manger für mindestens zwei Stunden in den Kühlschrank oder in den Tiefkühlschrank gestellt. Angerichtet werden sie mit den restlichen Mangostücken und dem Himbeermark.