Blumenkohl-Käse-Bratlinge mit Paprikagemüse

Gesundheitstipp von Dr. med. Jörn Klasen Liebstöckel ist für alle, die auf ihren Blutdruck achten müssen, ein echter Geheimtipp: Wegen seiner intensiven Würzkraft kann das aromatische Kraut Salz weitgehend ersetzen. Geschmacklich erinnert es entfernt an Sellerie sowie an die Flüssigwürze Maggi. Dank der vielen enthaltenen Bitterstoffe wirkt sich das „Maggikraut“ erwiesenermaßen positiv auf den Blutdruck aus. Wichtig: immer vorsichtig dosieren und die Blätter in feine Streifen schneiden oder hacken.