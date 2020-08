Lisa Angermann Lisa Angermann

Die kreative Thüringerin ist in der Spitzengastronomie zu Hause und die Plätze in ihrem Leipziger Restaurant "Frieda" sind regelmäßig ausgebucht. Auf den Tisch kommt frische Kost auf Sterne-Niveau. Das Jahr 2017 stellte Lisa Angermanns Leben auf den Kopf: Sie gewann die hochdotierte Kochshow "The Taste". Ihr aktuelles Kochbuch "Zusammen isst man weniger allein" ist eine Ode an das gemütliche Beisammensein bei der täglichen Nahrungsaufnahme.



Foto: Jo Kirchherr