Rezept Brokkolisuppe mit Schinkenchips und Roquefort

Die Kartoffeln und die Zwiebel schälen und dünn schneiden. Den Brokkoli waschen und schneiden. In einem Kochtopf die Zwiebel in Butter anbraten, die Kartoffeln und Brokkolistückchen dazugeben und mit Wasser bedecken. Salz, Pfeffer, Kräuter und Lorbeerblatt dazugeben. 25 bis 30 Minuten kochen, bis die Kartoffeln weich sind.



Die Schinkenscheiben in 5 cm lange Stücke schneiden und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Im Backofen unter dem Grill für 3 bis maximal 5 Minuten rösten, bis der Schinken kross wird.



Die Haselnüsse in einer kleinen Pfanne trocken rösten. Anschließend Nüsse kurz reiben, so dass die Haut abfällt, und in kleine Stücke hacken.



Lorbeerblatt entfernen und die Suppe mit einem Stabmixer pürieren. Anschließend mit Käse, Nüssen und Schinkenchips servieren.