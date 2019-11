Bildrechte: Becker Joest Volk Verlag

Zum Buch Diese Rezepte sind dem neuen Buch "Die besten Brotrezepte für jeden Tag" von Lutz Geißler entnommen, das am 29. November 2019 im Becker Joest Volk Verlag erscheint. Die Rezepte sind für Einsteiger und Alltagsgestresste gedacht. Für diejenigen also, die zwar gerne gutes Brot backen wollen, aber gar nicht so viel Zeit dafür haben.