Zubereitung

Für die Sauce Schalotte und Knoblauchzehe schälen, würfeln und in einem Topf in Butter 4–5 Minuten farblos anschwitzen. Süßen und scharfen Senf dazugeben und mit Weißwein ablöschen. Sahne und Meerrettich hinzufügen und aufkochen. Mit dem Stabmixer glatt mixen und die Sauce mit Salz abschmecken. Warm halten.



Kohlrabi schälen, würfeln und in Salzwasser bissfest blanchieren. Dann abgießen und in einer Pfanne in Butter 2–3 Minuten durchschwenken. Mit Salz abschmecken. Parallel dazu 1,5–2 l Wasser mit Balsamico-Essig in einem Topf zum Sieden bringen. Eier einzeln in zwei Tassen aufschlagen, zügig ins Essigwasser gleiten lassen und 4 Minuten pochieren. Mit einem Schaumlöffel herausnehmen.



Den Kohlrabi auf zwei Teller verteilen, je ein pochiertes Ei daraufsetzen und mit Estragon und Salz bestreuen. Rundherum etwas Meerrettich-Senf-Sauce träufeln und servieren.

Avocado-Omelette

Zutaten für 2 Personen

50 g Frühstücksspeck in Scheiben

1 TL Butter

¼ reife Avocado

1 EL Honig

3 Eier

Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

½ Kugel Mozzarella

Zubereitung

Frühstücksspeck in Streifen schneiden und in einer beschichteten Pfanne in Butter unter gelegentlichem Rühren anbraten.



Avocado schälen, würfeln und zugeben. Honig darüber träufeln, vorsichtig umrühren und bei mittlerer Hitze kurz karamellisieren. Inzwischen Eier mit Salz und Pfeffer in einen Mixbecher geben, mit dem Stabmixer mixen und gleichmäßig über die Speckmischung gießen.



Mozzarella würfeln und gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen. Die Hitze reduzieren und das Omelette auf mittlerer Stufe etwa 4–5 Minuten stocken lassen – es sollte nicht ganz durchstocken. Wenn die Eiermasse an der Oberfläche noch leicht feucht und glänzend ist, das Omelette mit einem Pfannenwender vorsichtig vom Pfannenrand lösen, zur Mitte hin umklappen und halbieren. Die Omelettehälften auf zwei Teller setzen und genießen.

Fitness-Rührei mit Tomate und Frühlingszwiebeln

Zutaten für 2 Personen:

1 Frühlingszwiebel

1 Tomate

4 Eier

1 Prise Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

1 EL süße Chilisauce

1 EL frisch gehackte Petersilie

100 g Hüttenkäse

1 TL Butter

Zubereitung

Frühlingszwiebel putzen, waschen und in Ringe schneiden. Tomate waschen, Stielansatz heraus schneiden und Fruchtfleisch würfeln. Eier mit Salz und Pfeffer in einem Mixbecher mit dem Stabmixer mixen. Frühlingszwiebel und Tomaten mit Chilisauce und Petersilie einrühren. Dann den Hüttenkäse unterheben.



Butter in einer beschichteten Pfanne aufschäumen lassen. Eimasse zugeben und bei niedriger Hitze 3-4 Minuten stocken lassen. Dabei die Masse mit einem Kunststoffspatel nur etwas hin- und herschieben und nicht zu fest werden lassen, denn das Rührei sollte weich und cremig sein.



Das Fitness-Rührei auf zwei Teller verteilen und genießen.