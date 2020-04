Netter Nebeneffekt: Die selbstgemachten Köstlichkeiten eignen sich hervorragend als Osterpräsente. Da alles in ein Glas passt, lassen sich die Geschenke prima verschicken.

Hasen-Pesto

Zutaten für ca. 300 g

Grün von einem Bund Möhren

70 g Pinienkerne oder Mandeln

70 g Parmesan oder anderer Hartkäse

ca. 150 ml gutes Olivenöl

1 Knoblauchzehe

1 unbehandelte Zitrone

Salz

benötigte Utensilien

kleine Schraub- oder Bügelgläser

Stabmixer, Universal-Zerkleinerer oder Standmixer

Salatschleuder

Pfanne

Zubereitung

Bildrechte: MDR/Daniela Posern Gläser in kochendem Wasser ca. 10 Minuten sterilisieren. Mandeln in einer Pfanne ohne Fett leicht anrösten. Möhrengrün gründlich waschen, trockenschleudern und grob hacken.



Gemeinsam mit Knoblauch, grob geschnittenem Käse und Mandeln in den Mixbecher geben.



Mit ca. 1 TL Zitronenabrieb und 1 TL Zitronensaft pürieren. Dabei das Olivenöl zugießen und mixen, bis das Pesto eine cremige Konsistenz hat. In Gläser füllen und zur besseren Haltbarkeit mit einer ca. 1 cm hohen Schicht Olivenöl abschließen.

Das Pesto hält sich kühl aufbewahrt mindestens 2 Wochen.

Möhren-Passionsfrucht-Aufstrich

Zutaten für ca. 5 Gläser à 200 ml

6 reife Passionsfrüchte

ca. 300 ml frisch gepresster Möhrensaft (alternativ fertig gekaufter Möhrensaft)

Saft von ca. 4 Orangen (alternativ Orangen-Direktsaft aus dem Supermarkt)

500 g Zucker

20 g Pektin (alternativ 500 g Gelierzucker 2:1)

Saft einer halben Zitrone

benötigte Utensilien

Schraub- oder Bügelgläser

Saftpresse

Zubereitung

Gläser in kochendem Wasser ca. 10 Minuten sterilisieren. Passionsfrüchte halbieren und Fruchtfleisch mit einem Löffel auskratzen.

Möhrensaft und Passionsfruchtfleisch in einen Messbecher geben. Mit Orangensaft auf 750 ml auffüllen. Pektin und Zucker mischen. Zitronensaft, Fruchtmischung und Zucker in einen breiten Kochtopf füllen, zum Kochen bringen. Masse 3 bis 5 Minuten kochen lassen, Gelierprobe machen. Danach in die Gläser füllen und verschließen. Auskühlen lassen, nett verzieren und ab die Post! Bildrechte: MDR/Daniela Posern

Der Fruchtaufstrich hält sich dunkel gelagert mindestens 1 Jahr (realistisch betrachtet allerdings nur für ein Wochenende).

Möhrenbrot im Glas

Zutaten für 5 Gläser à 400 ml

100 ml Milch

30 g Butter

2 TL Salz

20 g Zucker

½ Würfel Hefe

Möhren-Trester (Reste) vom Entsaften, alternativ: ca. 300 g geraspelte Möhren

350 g Mehl für den Teig

etwas Mehl zum Ausstäuben der Gläser

benötigte Utensilien

5 Sturzgläser (mit geradem Rand, sonst bekommt man das Brot nicht mehr aus dem Glas)

Zubereitung

Die Milch lauwarm erhitzen. Nun 20 g Butter, Zucker und Hefe zugeben und verrühren. Mehl, Salz und Möhrenraspel in einer Schüssel vermischen. Wenn sich die Hefe in der Milch aufgelöst hat, die Flüssigkeit in die Schüssel geben und alles miteinander verkneten, bis ein gleichmäßiger Teig entsteht. Den Teig an einem warmen Ort 30 Minuten gehen lassen. Bildrechte: MDR/Daniela Posern

In der Zwischenzeit die Gläser mit den übrigen 10 g Butter einfetten und mit Mehl ausstäuben. Den Teig noch einmal durchkneten, in fünf Teile teilen und in die vorbereiteten Gläser geben. Die Gläser sollten nur zur Hälfte gefüllt sein, damit für den Teig noch genügend Platz ist, um beim Backen aufzugehen.

Bildrechte: MDR/Daniela Posern Im vorgeheizten Backofen bei 200°C Ober-/Unterhitze (Umluft 180°C) 20–25 Minuten backen. Nach dem Backen die Ofentür öffnen und die Gläser 10 Minuten im geöffneten Ofen stehen lassen, damit das Brot etwas von seiner überschüssigen Feuchtigkeit verliert.



Die Gläser verschließen. Vorsicht: Verbrennungsgefahr! Ofenhandschuhe tragen!



Die Gläser nun auf ein mit ca. 2 cm lauwarmen Wasser befülltes Backblech geben und bei 100 °C (Ober-Unterhitze) ca. 30 Minuten einkochen. Auskühlen lassen. So halten sich die Brote mindestens 6 Monate.