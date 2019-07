Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Die Ananas schälen, vierteln und den Strunk der Länge nach herausschneiden. Das Fruchtfleisch grob würfeln. Minze fein hacken, Ananasstücke mit Zucker in einem Mixer sehr fein pürieren.



Die Gelatine in etwas Wasser einweichen, ausdrücken und mit dem Cointreau sanft erhitzen. Das Ananaspüree in eine Edelstahlschüssel umfüllen. Cointreau dazugeben und gut unterrühren. Im Eisfach etwa 45 Minuten frieren lassen und alle 5 Minuten umrühren.