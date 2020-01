Knoblauch abziehen und klein schneiden. Möhren und Sellerie schälen und fein würfeln. Olivenöl in einem Topf mit Deckel erhitzen. Muscheln, Gemüse und Knoblauch in den Topf geben. Mit Weißwein ablöschen, Deckel auflegen und die Muscheln in 3 Minuten garen. Anschließend nicht geöffnete Muscheln aussortieren. Dann Sahne, Lorbeerblätter, Curry- und Chilipulver zugeben und weitere 10 Minuten köcheln lassen. Die Sauce mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.

Bildrechte: MDR/Jens Trocha