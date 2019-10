Fleisch in 4 cm große Würfel schneiden und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Fleischwürfel in einer Pfanne im heißen Olivenöl rundum anbraten. Zwiebel und Knoblauchzehe schälen, klein würfeln, in die Pfanne geben und mitbraten. Tomatenmark einrühren und kurz anrösten. Mit Portwein und Rotwein ablöschen und aufkochen. Orange in Scheiben schneiden und mit der Zimtstange zugeben. Abdecken und 60 Minuten sanft schmoren lassen.

