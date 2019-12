Die Melone halbieren, Kerne entfernen und die Hälften mit einem Messer schälen. Das Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden. Die Knoblauchzehe pressen, Ingwer reiben, Chilischote klein würfeln und die Vanilleschote auskratzen. Alle Zutaten in einem Topf einmal aufkochen kochen lassen, abschmecken und abkühlen lassen.

Die Butter in einem Topf schmelzen. Die Aprikosen in kleine Würfel schneiden. Die Aprikosen mit den gehackten Mandeln in der Butter anschwitzen und mit Zucker karamellisieren. Die Chilischote halbieren, Kerne und Samenwände entfernen und klein würfeln. Die Chili mit der Chilisauce und den Aprikosen verrühren und abkühlen lassen. Crème fraîche, Joghurt dazugeben und gut verrühren.