Für den Sojalack Sojasauce, Teriyaki-Sauce, Wasabipaste und Butter in einem Topf aufkochen. Ingwer schälen, fein reiben, zugeben und die Mischung sirupartig einkochen lassen. Vom Herd nehmen und den Koriander unterrühren.

Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Inzwischen für die Schmorgurken die Salatgurke waschen, Enden abschneiden und die Gurke ungeschält längs halbieren. Mit einem Löffel entkernen und in etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden. Pflanzenöl in einer Pfanne erhitzen und die Gurken darin scharf anbraten. Ingwer schälen, reiben und zugeben. Crème fraîche einrühren und einmal aufkochen. Die Schmorgurken vom Herd nehmen und ziehen lassen.



Zum Schluss mit Salz würzen und die gerösteten Erdnusskerne zugeben.



Die Forellenfilets beidseitig mit Salz würzen. Das Eiweiß mit einer Gabel leicht aufschlagen und die Forellenfilets damit einpinseln. Anschließend im Sesam wälzen. Sesamöl in einer Pfanne erhitzen. Die Forelle darin von beiden Seiten je 1 ½ Minuten goldgelb braten.