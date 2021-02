Rezepte mit Kartoffeln Dreierlei aus Drillingen

Grenaille oder Grenailles ist der französische Ausdruck für die kleine Sortierung von Kartoffeln. Die Kartoffeln werden meist mit der Schale gegessen. In Deutschland gibt es für diese Sorte Kartoffeln regional unterschiedliche Ausdrücke. In manchen Gegenden spricht man von Mäuserl oder Babykartoffeln. Offiziell wird jedoch die Bezeichnung "Drillinge" verwendet – ein Begriff, der sich vom "Drillen" ableitet. Drillen ist in der Landwirtschaft der Vorgang, bei dem Pflanzkartoffeln mit einer Legemaschine eingepflanzt werden.