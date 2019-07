Die Pinienkerne in einer beschichteten Pfanne anrösten. Den Gorgonzola durch eine Kartoffelpresse drücken und mit Sahne, Milch, Essig und Zucker cremig rühren.

Den Rucola waschen und trocken schleudern, die Stiele abzupfen. Das Toastbrot in 1 cm große Würfel schneiden. Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Brotwürfel darin mit gehacktem Rosmarin, den in Streifen geschnittenen Tomaten, dem geschälten und fein geschnittenen Knoblauch, Salz und Pfeffer anrösten.