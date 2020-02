Gesund und knackig Raffinierte Rezepte aus der Kohl-Küche

Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Den Rotkohl in feine Streifen schneiden und waschen. In einem großen Topf 2 EL Butter schmelzen. Die Äpfel schälen und würfeln und zusammen mit den Schalotten würfeln in der Butter anschwitzen. Den Zucker darüber stäuben und karamellisieren lassen. Die Apfelmischung mit Noilly Prat ablöschen und etwas einkochen lassen.



Nun Bouillon, Sahne und Crème fraîche zugeben und aufkochen. Das Rotkohl zugeben und ca. 30 Minuten köcheln lassen. Die Suppe pürieren, durch ein Sieb passieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Pinienkerne ohne Fett in einer Pfanne rösten. Die Scampi schälen, der Länge nach halbieren, den Darm entfernen und langsam in Butter braten.



Die Pinienkerne hinzufügen, etwas salzen und als Einlage in die Suppe geben.