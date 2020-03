Die Eier trennen und das Eiweiß in eine Schüssel geben. Zum Eiweiß Zucker zuschütten. Die Ei-Zuckermasse zu Eischnee schlagen, bis die Masse fest ist. In den Eischnee Mehl einstreuen. Die zerhackten Wallnüsse vorsichtig unter die Masse heben. Die Kuchenform (Springform) auf die Arbeitsfläche stellen. Den Teig in die Form geben. Die Springform in den Backofen geben und hier 15 bis 18 Minuten bei 180 Grad Umluft backen. Wenn der Boden fertiggebacken ist, aus dem Ofen nehmen und zum Abkühlen zur Seite stellen. Der Boden muss vor der weiteren Verarbeitung abgekühlt sein.

Während der Kuchenboden im Ofen bäckt, kann die Mousse au Chocolat mit Eierlikör zubereitet werden. Dafür einen Topf nehmen und diesen auf die Herdplatte stellen. In den Topf 120 g Sahne eingießen. Die Schokolade in die Sahne hineinlegen. Die Sahne erhitzen und die Schokolade schmelzen lassen. Ist die Schokolade geschmolzen, ca. 3 EL Eierlikör in die Masse unterrühren. Die Masse vom Herd nehmen und in eine Schüssel umfüllen. Die Schüssel mit der Mousse abkühlen lassen. Anschließend die Schüssel mit der Mousse in den Kühlschrank stellen, bis sie fest geworden ist.