Den Backofen bei Grillfunktion auf höchster Stufe vorheizen. Eiertomaten in sprudelnd kochendem Salzwasser kurz blanchieren und in kaltem Wasser abschrecken. Dann die Haut abziehen und das Fruchtfleisch in Würfel schneiden. Parmaschinken klein schneiden und in einer ofenfesten Pfanne im heißen Olivenöl anbraten. Inzwischen Paprikaschote putzen, klein würfeln und mit anbraten. Tomatenwürfel dazugeben und kurz anbraten. Mit Zucker bestreuen und bei mittlerer Hitze unter gelegentlichem Rühren karamellisieren. Balsamico-Essig darüber träufeln, mit Salz und Pfeffer abschmecken und die Pfanne vom Herd nehmen.

Eier hartkochen, abgießen, abschrecken und vierteln. Lake des Thunfisches abgießen und mit May, Ayvar, Joghurt und Tabasco aufrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Avocado halbieren, Kern entfernen, aushöhlen und in Scheiben schneiden.



Mehl und Paprikapulver in einer großen Schüssel mischen. Zwiebel schälen, in feine Ringe schneiden im Mehl wenden und in dem auf 180°C erhitzten Öl nacheinander ausgebacken bis sie goldgelb sind. Herausnehmen und auf Küchenkrepp entfetten. Die Cashewkerne in einer zweiten Pfanne mit dem Zucker karamellisieren.



Die Nudeln in die Schüssel geben und nebeneinander Thunfisch, Avocado und Eier anrichten. Darüber den Rucola verteilen und mit den Röstzwiebeln vollenden. Mit ein paar Spritzern Limettensaft beträufeln.