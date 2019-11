Für die Suppe Zwiebel und Knoblauchzehe schälen und fein hacken. Ghee in einem Topf zerlassen und die Zwiebeln darin bei mittlerer Hitze glasig braten. Knoblauch und Ingwer dazugeben und 2–3 Minuten mitbraten. Kreuzkümmel, Koriander, Kurkuma und Currypulver einrühren und 30 Sekunden mitbraten. Mit 200 ml Gemüsebrühe ablöschen, Kokosmilch, Linsen und Kaffir-Limettenblätter zugeben und abgedeckt etwa 40 Minuten bei niedriger Hitze köcheln lassen, bis die Linsen zerfallen sind.

Inzwischen für den Crunch Kokosraspel in einer kleinen beschichteten Pfanne ohne Fettzugabe rösten. Dann den Zucker drüberstreuen und bei mittlerer Hitze unter gelegentlichem Rühren karamellisieren. Auf Backpapier geben und abkühlen lassen.

Tomatenmark in die Linsensuppe einrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Falls die Suppe zu dickflüssig ist, restliche Gemüsebrühe oder etwas Wasser zugeben. Vom Herd nehmen und mit Zitronensaft verfeinern. Zum Schluss die Limettenblätter herausnehmen und den gehackten Koriander unterrühren.

Den Kokos-Crunch leicht zerstoßen. Die Linsensuppe in zwei tiefe Teller oder Schalen füllen, mit Kokos-Crunch bestreuen und heiß servieren.

Für den Salat die Kartoffeln schälen, grob würfeln und in Salzwasser gar kochen. Dann abgießen und lauwarm abkühlen lassen. Inzwischen die Bohnen putzen, waschen und in Salzwasser bissfest blanchieren. Abgießen, in kaltem Wasser abschrecken und abtropfen lassen.