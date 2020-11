Rezept Matze Knops Zwetschgenknödel

Die Kartoffeln abgießen, kurz abdampfen lassen, pellen und noch heiß durch eine Kartoffelpresse drücken. Das Ei und nach und nach so viel Mehl zugeben, dass ein griffiger Teig entsteht. Den Teig zu einer Rolle formen und diese in acht bis zehn gleich große Stücke schneiden.

Jedes Teigstück flach drücken, eine Zwetschge auflegen, den Teig darüberschlagen und alles in den leicht bemehlten Händen zu Knödeln rollen.



In einem großen Topf reichlich Salzwasser zum Kochen bringen. Die Zwetschgenknödel vorsichtig hineingeben. Anschließend die Hitze reduzieren und die Knödel ca. zehn Minuten im siedenden Wasser ziehen lassen, bis sie an der Oberfläche schwimmen. Dann mit einer Schaumkelle herausheben und abtropfen lassen.



Während die Knödel ziehen, in einer Pfanne die Butter schmelzen und die Semmelbrösel darin rösten. Die abgetropften Knödel dazugeben und unter leichtem Rütteln 2–3 min. mitbraten. Auf dem Teller dann noch nach Belieben Zucker aufstreuen.